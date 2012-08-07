Минфин повысит акцизы на табак и алкоголь еще на 20%

ИТАР-ТАСС

Министерство финансов РФ предлагает повысить акцизы на крепкий алкоголь и табак в 2015 году в среднем на 20%. По мнению чиновников, повышение принесет федеральному бюджету дополнительные 92,3 млрд рублей, а региональным - 39,3 млрд.

Предложения о повышении акцизов содержатся в проекте поправок в Налоговый кодекс, которые Минфин разослал на согласование правительственным структурам, пишет газета "Ведомости".

Самый большой рост акцизов ожидает курильщиков: на сигареты — на 20% до 960 рублей за 1 тысячу штук плюс 9%, но не менее 1 тысячи 250 рублей; на сигары — на 51% до 128 рублей за штуку; на сигариллы — на 50% до 1 тысячи 920 рублей за 1 тысячу штук.

Акцизы на алкоголь Минфин предлагает индексировать более умеренными темпами. При этом ставка для водки повышается на ранее одобренные правительством 20% до 600 рублей за литр спирта (в 2013 году — на 33%, в 2014 году — 25%). Акцизы на пиво по проекту растут медленнее: на 11% до 20 рублей за литр.

По мнению экспертов, предлагаемая индексация акцизов означает рост стоимости легальной бутылки водки экономсегмента до 280-300 рублей в 2015 году (сейчас — 100-110 рублей). Самое дешевое пиво сейчас стоит не менее 25 рублей, в 2015 году цена может вырасти до 36 рублей.

Также в 2015 году Минфин предлагает индексировать акцизы на бензин и дизельное топливо. Индексацию предлагается провести на 10% вне зависимости от класса топлива. Таким образом, ставки на бензин 3-го и 5-го классов будут отличаться почти вдвое (в 2013 году — на 0-46% в зависимости от класса, в 2014 году — 10%). Эта индексация принесет бюджетам 23 млрд рублей, подсчитали в ведомстве.