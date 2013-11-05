На ярмарке в Мытищах изъято 350 тысяч бутылок фальшивого алкоголя

Фото: ИТАР-ТАСС
Более 350 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято столичными полицейскими из торговых палаток на Мытищинской ярмарке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МВД России.
По данным следствия, продукция поступала в продажу из подпольных цехов в Подмосковье, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания.
В ходе проверок полицейские обследовали порядка 70 торгово-складских помещений, в которых обнаружили более 350 тысяч бутылок поддельных алкогольных напитков под известными торговыми марками.
"Из хранилищ изъяты рулоны с фальшивыми федеральными специальными марками общим количеством более 200 тысяч штук, емкости со спиртосодержащей жидкостью, а также отдушки имитирующие запахи различных сортов элитного алкоголя", - говорится в материале.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению и сбыту фальсифицированного алкоголя. Изъятая продукция направлена на экспертизу.
