Самая дешевая бутылка вина будет стоить не менее 110 рублей - эксперт

Минимальные цены на вино могут ввести не раньше 2015 года – эксперт

Минимальные цены на вино в России могут ввести не раньше следующего года, рассказал "Москве FM" директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

"Введение минимальных розничных цен на вино – вопрос перспективы. Когда это произойдет – неизвестно, но точно не раньше следующего года. В этом случае, скорее всего, самая дешевая бутылка вина, виноградного, будет стоить примерно 110 рублей, а игристое шампанское – 120-125 рублей. Дешевле продукт, приготовленный из винограда, быть не может", - сказал он в эфире радиостанции.

Напомним, что это решение связано с большим количеством фальсифицированной продукции, которая продается по более низким ценам по сравнению с легальным вином.

Кроме того, некоторые эксперты прогнозируют и подорожание пива, однако Дробиз считает, что в ближайшее время этого не произойдет: "Акцизы на пиво тоже растут, с 2010 по 2014 годы ставка выросла примерно в 6 раз, но каких-то серьезных нововведений по подорожанию пока не предвидится".

Он также прокомментировал сообщение о том, что с 1 августа минимальная цена на пол-литровую бутылку водки в магазине составила 220 рублей. До этого ее можно было купить за 199 рублей.

"Подорожание водки – это всего лишь следствие растянутости периода подорожания. 220 рублей она должна была стоить с начала января, но государство дало нашим жителям возможность отметить 23 февраля и 8 марта по ценам прошлого года", - отметил Дробиз.