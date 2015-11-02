В России могут возникнуть проблемы с поставками алкоголя после Нового года

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

В России с нового года могут возникнуть перебои с алкоголем из-за того, что оптовики не спешат подключаться к ЕГАИС (системе учета оборота алкоголя). Тот, кто не успеет это сделать, не сможет перевозить, хранить и продавать спиртное. По данным "Опоры России", пока к системе подключились менее 5 процентов крупных продавцов.

Член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что пока в системе зарегистрировано всего 15 тысяч кассовых аппаратов из миллиона.

"С 1 января 2016 года вся цепочка от производителя до розницы должна подключиться к системе ЕГАИС. По различным оценкам это стоит от 200–300 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей в зависимости от того, крупный продавец или мелкий. Но в данном случае "Опору" беспокоит именно подключение малого и среднего бизнеса, который занят в производстве.

Оптовое звено – более 20 тысяч юрлиц и больше миллиона касс. Сейчас к системе подключено около 15 тысяч кассовых аппаратов. А осталось меньше двух месяцев. Если с 1 января хотя бы одно звено из цепочки "производитель – оптовик или розница" не подключится к ЕГАИС, отгрузка будет невозможна", – пояснил он.

Эксперт – о подключении продавцов спиртного к системе ЕГАИС

Как пишут "Известия", помимо подключения к ЕГАИС оптовикам также нужно будет освоить программу передачи данных об обороте спиртных напитков.

Добавим, правительство хочет снизить потребление алкоголя среди россиян и в то же время повысить доходы от акцизов за счет снижения объема нелегальной водки. Такая идея содержится в проекте так называемой дорожной карты для алкогольной отрасли.

Ранее m24.ru сообщало, что фальшивый алкоголь начнут уничтожать через два месяца. Росалкогольрегулирование пока не нашло способа самостоятельно уничтожать контрафактный алкоголь, поэтому в течение двух месяцев будет их разрабатывать.

Система ЕГАИС создана для борьбы с контрафактом и налогового контроля: Для производителей крепкого алкоголя она работает с января 2006 года, а для импортеров – с июля того же года.