Роспотребнадзор разрешил ввоз крепкого алкоголя из Чехии

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия снимает ограничения на поставки крепкого чешского алкоголя, который произведен после 26 сентября 2012 года. В настоящий момент оформляются документы, необходимые для открытия российского рынка для алкогольной продукции, произведенной в Чехии.

"От министра сельского хозяйства Чехии получен ответ, который нас удовлетворил. Уже оформляем все необходимые документы", - сообщил "Интерфаксу" в четверг главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Напомним, 21 сентября Роспотребнадзор запретил ввоз крепкого алкоголя из Чехии в связи с частыми случаями отравления горячительными напитками, произведенными в этой стране.

Тогда в течение двух недель от отравления нелегальным алкоголем, содержащим метиловый спирт, в Чехии скончались 23 человека, а еще несколько десятков оказались в больницах.

Правоохранительные органы Чехии считают, что на территории страны действовала преступная группировка, производившая поддельный алкоголь.