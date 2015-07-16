Фронтмен Blur и Gorillaz Деймон Албарн выпустит новый альбом

Фото: facebook.com/Gorillaz

Деймон Албарн, известный как фронтмен группы Blur и создатель Gorillaz, сообщил, что в сентябре приступит к записи нового альбома для проекта Gorillaz, который станет первым с 2011 года, сообщает The New Musical Express.

Дэймон отметил, что с нетерпением ждет того момента, когда сможет сосредоточиться на записи альбома и каждый день будет проводить за студийной работой. В январе этого года его напарник Джейми Хьюлет разместил в своем Instagram картинку с персонажами группы и подписью: "Да, Gorillaz возвращаются".

Фото: instagram.com/hewll