Возобновлен сбор средств на лечение сооснователя "Аквариума" Джорджа Гуницкого

Фото: wikimedia.org/Алексей_Балакин

Возобновлен сбор средств на лечение сооснователя группы "Аквариум" Джорджа Гуницкого, страдающего от тяжелой болезни. Об этом на своей официальной странице на портале kroogi.com сообщил Борис Гребенщиков.

"Спасибо всем, кто уже пожертвовал деньги – на эти средства Джордж лечился последние месяцы, но сейчас они подходят к концу", – говорится в сообщении. Отмечено также, что участники кампании получат в подарок новый альбом виртуальной группы "Террариум" "3=8".

Напомним, сбор средств на лечение был объявлен еще в начале этого года – тогда же музыканты представили сингл "Кондуктор" на стихи Джорджа. Нынешняя акция стартовала 11 ноября, и продлится до 8 декабря. Перечислить средства можно здесь.