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Общество

30 июля 2014, 13:36

В Москве собирают помощь для школьников с Украины

акции образование благотворительность культура школьники социальная сфера беженцы с Украины

Фото: ИТАР-ТАСС

Благотворительная акция "Соберем детей-беженцев в школу" проходит в Москве до 20 августа. Горожане могут приносить в пункты сбора гуманитарной помощи одежду, обувь, ручки, тетради и прочие вещи, необходимые для школьников. Все это передадут детям, перебравшимся в Россию из-за военных действий на Украине. Акция, организованная Московским городским советом женщин, проходит при поддержке комитета общественных связей Москвы

Как сообщила изданию М24.ru представительница "Московского городского совета женщин" Людмила Семенихина, акция по сбору вещей, необходимых школьникам, стартовала еще 17 июля. Члены совета связались со штабом помощи беженцам с Украины в Московской области и планируют передать все собранные канцтовары и вещи юным украинцам, размещенным в Шатурском и Дмитровском районах Подмосковья.

Детские вещи и канцтовары можно приносить по вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 в пункты сбора помощи в доме 23 на Краснопресненской улице (у магазина "Billa") и в доме 6 на Кузнецком мосту. Желающие могут также сделать денежные пожертвования для покупки школьных рюкзаков, тетрадей и письменных принадлежностей.

По словам Людмилы Семенихиной, в акции поучаствовал магазин "Дом педагогической книги" на Кузнецком мосту, расположенный рядом с пунктом сбора помощи.

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