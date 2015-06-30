Форма поиска по сайту

30 июня 2015, 17:34

Экономика

Ювелирные магазины Pandora дарят третье кольцо

Фото: facebook.com/PandoraRussia

С 1 по 12 июля в сети ювелирных салонов Pandora пройдет специальная акция. Каждый клиент при покупке двух колец получит третье кольцо в подарок. Бесплатным станет кольцо с наименьшей стоимостью. Об этом сообщается на сайте ТРК "Калейдоскоп". Отмечается, что акция будет проходить во всех салонах Pandora.

Магазины Pandora предлагают своим клиентам подвески, шармы, кольца и другие ювелирные изделия. В настоящий момент в Москве открыто более 20 салонов бренда.

Добавим, всего в магазинах Pandora представлено более 130 моделей колец стоимостью от 1350 рублей.

