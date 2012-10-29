"Справедливая Россия" потеряла "Родину" и Партию пенсионеров

Фото: ИТАР-ТАСС

"Родина" и Партия пенсионеров расторгли договор об объединении со "Справедливой Россией". Многие "справороссы" могут вернуться обратно, в те партии, где они состояли до объединения с "эсерами".

"Мы считаем продолжение сотрудничества с партией "Справедливая Россия" невозможным, - приводит РИА Новости слова председателя партии "Родина" Алексея Журавлева, - на протяжении всего сотрудничества регулярно нарушались пункты договора".

Как отмечено в соглашении о прекращении обязательств в отношении принципов объединения партии "Родина", Российской партии пенсионеров и Российской партии Жизни, фактически объединение не произошло. Как отмечают представители этих партий, идеи и предложения "Родины" и Партии пенсионеров постоянно игнорировались.

"Объединение носило чисто декларативный характер, общие интересы не соблюдались", - говорится в документе.

Выход "Родины" и Партии пенсионеров будет иметь серьезные последствия для "Справедливой России". Многие "справороссы" после расторжения соглашения могут перейти в "Родину".

Журавлев назвал кадровые решения "эсеров" "непоследовательными" и заявил о том, что многие региональные отделения "справороссов" могут остаться без известных лидеров.

О решении "Родины" расторгнуть соглашение со "Справедливой Россией" сообщил в минувший четверг ее председатель. "Справедливая Россия" была создана в октябре 2006 года в результате объединения партии "Родина", Российской партии пенсионеров и Российской партии жизни.

Российская партия пенсионеров была воссоздана летом 2012 года, ее председателем был избран депутат Госдумы экс-"эсер" Игорь Зотов.

Партия "Родина" была воссоздана в начале осени. В сентябре состоялся первый съезд партии. Председателем "Родины" был избран депутат Госдумы Журавлев.