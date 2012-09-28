Алишер Усманов хочет отойти от бизнеса после объединения своих активов

Фото: ИТАР-ТАСС
Богатейший предприниматель России Алишер Усманов намерен отойти от бизнеса после завершения объединения в холдинг активов бизнесмена и его партнеров.
"Честно говоря, я не хочу больше заниматься бизнесом... Необходимо консолидировать активы и отходить от управления этими компаниями. Каждый актив находится под управлением отдельной команды менеджеров, которая должна иметь независимость от акционеров. Я как акционер не хочу глубоко погружаться в управление", - цитирует "Интерфакс" слова Усманова, сказанные в его интервью агентству Reuters.
Ранее сообщалось о том, что миллиардер и его партнеры объединяют свои разнородные активы в единый холдинг. Сейчас компания уже создана и носит название USM Holding. Предварительное распределение долей в ней таково: 50 процентов фирмы принадлежит Усманову, 30 процентов - фонду Андрея Скоча, 10 процентов - Фархаду Мошири, а оставшиеся 10 процентов зарезервированы для менеджмента.
По словам Усманова, цель объединения - "создать большой холдинг, который консолидирует наши активы в различных областях бизнеса: горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, интернет и медиа, финансы и инвестиции". Как сообщил предприниматель, процесс создания холдинга может быть завершен через полгода.
В апреле 2012 года Усманов уже заявлял о намерении отойти от дел, однако тогда он обещал сделать это позднее. "До возраста пророка еще надо думать, но вот после уже корыстным делом заниматься не хочется. Поэтому я в 63 закончу свою историю наживы. Точно буду заниматься филантропией", - сообщал миллиардер. 9 сентября 2012 года ему исполнилось 59 лет.
По словам бизнесмена, его состоянием "будут управлять друзья, и распределять так, как я сказал". Выручку будущего холдинга по итогам 2012 года Усманов оценивает в 20-25 миллиардов долларов, а EBITDA (прибыль до вычета уплаты налогов, процентов и начисленной амортизации) - в 6-7 миллиардов рублей.
Империя Алишера УсмановаАлишер Усманов является самым богатым олигархом России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в 18,1 миллиарда долларов.
Предприниматель владеет 90 процентами компании Gallagher Holdings, которой принадлежит половина акций "Металлоинвеста". Основные активы "Металлоинвеста" - Михайловский и Лебединский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь". Также "Металлоинвест" владеет неконтролирующим пакетом акций в ГМК "Норильский никель".
Также миллиардер обладает 82 процентами холдинга Garsdale, который контролирует сотовый оператор "Мегафон" и интернет-провайдер "Скартел" (его брендом является Yota).
Через фонд DST предприниматель владеет долями в Facebook, Groupon и Zynga. Также ему принадлежат 60 процентов Mail.ru Group, издательский дом "Коммерсантъ" и доля в медиахолдинге "ЮТВ".
Наконец, компания Red & White Holdings, принадлежащая на паритетных началах Усманову и Мошири, контролирует почти 30 процентов акций британского футбольного клуба "Арсенал".
Также имеется информация о том, что ближайшие недели "Мегафон" и структура Усманова USM Advisors могут совместно приобрести половину акций крупнейшего российского сотового ритейлера "Евросеть".