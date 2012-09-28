Алишер Усманов хочет отойти от бизнеса после объединения своих активов

Фото: ИТАР-ТАСС

Богатейший предприниматель России Алишер Усманов намерен отойти от бизнеса после завершения объединения в холдинг активов бизнесмена и его партнеров.

"Честно говоря, я не хочу больше заниматься бизнесом... Необходимо консолидировать активы и отходить от управления этими компаниями. Каждый актив находится под управлением отдельной команды менеджеров, которая должна иметь независимость от акционеров. Я как акционер не хочу глубоко погружаться в управление", - цитирует "Интерфакс" слова Усманова, сказанные в его интервью агентству Reuters.

Ранее сообщалось о том, что миллиардер и его партнеры объединяют свои разнородные активы в единый холдинг. Сейчас компания уже создана и носит название USM Holding. Предварительное распределение долей в ней таково: 50 процентов фирмы принадлежит Усманову, 30 процентов - фонду Андрея Скоча, 10 процентов - Фархаду Мошири, а оставшиеся 10 процентов зарезервированы для менеджмента.

По словам Усманова, цель объединения - "создать большой холдинг, который консолидирует наши активы в различных областях бизнеса: горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, интернет и медиа, финансы и инвестиции". Как сообщил предприниматель, процесс создания холдинга может быть завершен через полгода.

В апреле 2012 года Усманов уже заявлял о намерении отойти от дел, однако тогда он обещал сделать это позднее. "До возраста пророка еще надо думать, но вот после уже корыстным делом заниматься не хочется. Поэтому я в 63 закончу свою историю наживы. Точно буду заниматься филантропией", - сообщал миллиардер. 9 сентября 2012 года ему исполнилось 59 лет.

По словам бизнесмена, его состоянием "будут управлять друзья, и распределять так, как я сказал". Выручку будущего холдинга по итогам 2012 года Усманов оценивает в 20-25 миллиардов долларов, а EBITDA (прибыль до вычета уплаты налогов, процентов и начисленной амортизации) - в 6-7 миллиардов рублей.