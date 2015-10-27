Акции "Трансаэро" подорожали на 40% на старте торгов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Акции авиакомпании "Трансаэро" подорожали на 40 процентов на старте торгов на Московской валютной бирже. В настоящее время они торгуются на уровне 10 рублей 95 копеек за акцию, следует из биржевых данных.

Напомним, с 0.00 26 октября авиакомпания "Трансаэро" прекратила свое существование – деятельность перевозчика остановлена приказом Росавиации. Перевозчик накопил порядка 250 миллиардов рублей долга, и его решили обанкротить. Среди основных кредиторов назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

Перевозкой пассажиров будет заниматься "Аэрофлот" и, при необходимости, другие авиакомпании. Билеты на рейсы "Трансаэро" продавались до 15 декабря, и из 1,925 миллиона человек уже перевезено 1,825 миллиона (94,8 процента).

Таким образом, до 15 декабря осталось перевезти 100 тысяч пассажиров. Для дополнительного информирования на сайте "Трансаэро" появилась обновленная версия онлайн-сервиса проверки статуса бронирования. В форме нужно внести фамилию и имя пассажира (латиницей как в билете), номер рейса без кода UN и дату полета.