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Флешмобы и акции

27 марта 2014, 12:55

В честь "Часа Земли" в столице состоится вечерний велопробег

акции велосипедисты Час Земли

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве в рамках акции "Час Земли" 29 марта состоится велопробег "Велосветлячки". Старт будет дан в 20.40 на Васильевском спуске Красной площади, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

"Регистрация и построение участников заканчивается в 20.20, подъезд к месту старта - строго с Кремлевской набережной. Промежуточной точкой финиша велопробега станет площадка перед зданием по адресу Новый Арбат 36/9. Далее велопробег пройдет по набережным", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Участие в акции примут депутаты Госдумы и Мосгордумы, а также представители правительства Москвы.

Всероссийская велосипедная акция "Велосветлячки" пройдет уже в 4 раз. В прошлом году акция состоялась в 70 городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья.

История вопроса

"Час Земли" – ежегодная акция, которая проводится в последнюю субботу марта. В 20.30 по местному времени ее участники выключают свет и другие не жизненно важные приборы на один час. Цель акции – привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды.

"Час Земли" впервые провел Всемирный фонд дикой природы (WWF) в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год акция получила поддержку всего мира. В 2013 году в акции приняли участие 2 миллиарда человек из 154 стран.

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