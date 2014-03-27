В честь "Часа Земли" в столице состоится вечерний велопробег

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве в рамках акции "Час Земли" 29 марта состоится велопробег "Велосветлячки". Старт будет дан в 20.40 на Васильевском спуске Красной площади, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

"Регистрация и построение участников заканчивается в 20.20, подъезд к месту старта - строго с Кремлевской набережной. Промежуточной точкой финиша велопробега станет площадка перед зданием по адресу Новый Арбат 36/9. Далее велопробег пройдет по набережным", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Участие в акции примут депутаты Госдумы и Мосгордумы, а также представители правительства Москвы.

Всероссийская велосипедная акция "Велосветлячки" пройдет уже в 4 раз. В прошлом году акция состоялась в 70 городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья.