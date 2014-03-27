В честь "Часа Земли" в столице состоится вечерний велопробег

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В Москве в рамках акции "Час Земли" 29 марта состоится велопробег "Велосветлячки". Старт будет дан в 20.40 на Васильевском спуске Красной площади, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.
"Регистрация и построение участников заканчивается в 20.20, подъезд к месту старта - строго с Кремлевской набережной. Промежуточной точкой финиша велопробега станет площадка перед зданием по адресу Новый Арбат 36/9. Далее велопробег пройдет по набережным", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Участие в акции примут депутаты Госдумы и Мосгордумы, а также представители правительства Москвы.
Всероссийская велосипедная акция "Велосветлячки" пройдет уже в 4 раз. В прошлом году акция состоялась в 70 городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья.
История вопроса"Час Земли" – ежегодная акция, которая проводится в последнюю субботу марта. В 20.30 по местному времени ее участники выключают свет и другие не жизненно важные приборы на один час. Цель акции – привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды.
"Час Земли" впервые провел Всемирный фонд дикой природы (WWF) в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год акция получила поддержку всего мира. В 2013 году в акции приняли участие 2 миллиарда человек из 154 стран.
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