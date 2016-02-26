Сервис "Окно в город" проведет трансляцию "Ночи на катке"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Портал "Окно в город" будет транслировать акцию "Ночь на катке", которая пройдет в московских парках 27 февраля, сообщает mos.ru.

Пользователи смогут оценить загруженность катков и увидеть ночные мероприятия с нескольких ракурсов камер городской системы видеонаблюдения. В день акции к текущим трансляциям с городских катков добавятся две новые – из Гончаровского парка и сада имени Баумана.

Главной темой акции "Ночь на катке" станет кинематограф, так как 2016 год объявлен в нашей стране Годом российского кино. С 19:00 до 23:00 аккомпанементом для катающихся будет музыка из советских фильмов в исполнении приглашенных диджеев. Кроме того, можно будет поучаствовать во флешмобах и сфотографироваться в образе любимого киногероя.

Бесплатно покататься можно будет в парке Горького, саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, парке "Красная Пресня" и других. С полным списком можно ознакомиться на сайте проекта "Катайтесь в парках!".

Как работает сервис "Окно в город"

Напомним, проект "Окно в город" стартовал в декабре 2014 года. За это время сервисом воспользовалось более 130 тысяч человек. Картинка с камер доступна на персональных компьютерах и экранах мобильных устройств.

Благодаря сервису можно в режиме онлайн через камеры городского видеонаблюдения следить за массовыми мероприятиями в Москве. Среди них праздничные гуляния, парады, ярмарки, спортивные события и городские фестивали.