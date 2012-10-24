Адвокат Развозжаева готовит документы для отказа от явки с повинной

Марк Фейгин Фото: ИТАР-ТАСС

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что будет представлять интересы Леонида Развозжаева. Соответствующее соглашение он подписал с супругой оппозиционера.

В настоящее время он пытается попасть в "Лефортово" для встречи с подзащитным и готовит документы для его отказа от явки с повинной, передает "Интерфакс".

По словам адвоката, если Развозжаев подтвердит факт незаконного похищения и давления на него, явка с повинной не будет иметь юридической силы.

Напомним, Марк Фейгин был адвокатом по делу Pussy Riot, а также многих гражданских активистов.

Помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев написал явку с повинной, в которой рассказал о приготовлении им, а также координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и "иными лицами" массовых беспорядков на территории России. Он также сообщил о причастности указанных лиц к массовым беспорядкам на Болотной площади. При этом мероприятия якобы финансировал грузинский политик Гиви Таргамадзе.

Развозжаев является фигурантом уголовного дела, возбужденного после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Создатели ленты утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

Как сообщалось ранее, Развозжаев находился в столице Украины Киеве. Однако он был похищен неизвестными и доставлен в Москву. Суд арестовал Развозжаева на два месяца.

Развозжаеву было предъявлено обвинение по делу о приготовлении массовых беспорядков.