В саду "Эрмитаж" началась фотоакция "Сушка" от m24.ru

В саду "Эрмитаж" стартовала летняя фотоакция "Сушка" от m24.ru.
Открытая галерея на свежем воздухе, в которой любой желающий сможет представить свои работы, стала уже хорошей традицией: в прошлом году в акции приняли участие три тысячи человек.
Чтобы принять участие в фотосушке, нужно приехать в сад "Эрмитаж" со своими напечатанными снимками, повесить их на веревки, растянутые между деревьями парка, при помощи бельевых прищепок и забрать любые понравившиеся фотографии других авторов. Ваши снимки увидят тысячи людей, которые станут гостями фестиваля и смогут забрать их себе в память о летней "Сушке".
Каждый фотограф может представить любое количество снимков любого размера (но оптимальным все же будет отпечаток 30 на 40 см) и написать на них свои пожелания, мысли, идеи или ссылки на свой Instagram-аккаунт или страницу в Facebook, чтобы потенциальный обладатель вашей работы смог вас найти или отметить в соцсетях.
Вся "Сушка" будет поделена на тематические зоны:
- "Фуд-фотография";
- "Репортаж";
- "Портрет";
- "Семейная фотография";
- "Пейзажи";
- #фотодня.
В рамках образовательной программы "Сушки" в "Эрмитаже" пройдут открытые мастер-классы и лекции от преподавателей Академии фотографии. Как понимать естественный свет и создавать картинки, используя его грамотно? Как настраивать камеру и каковы технические параметры съёмок на натуре? Каковы основные правила в жанрах фотографии для жизни? Об этом и не только вы узнаете из лекции Николая Самары на летней "Сушке". А по итогам дня жюри выберет лучшую фотографию летней "Сушки" и вручит победителю ценные призы.
"Сушка-2016" станет третьим фестивалем фотографии, который m24.ru проведет при поддержке Академии фотографии.
Время: воскресенье, 24 июля, 12:00 – 17:00
Лекция Николая Самары "Съемка с естественным светом" начнется в 16:00
