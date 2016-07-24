В саду "Эрмитаж" началась фотоакция "Сушка" от m24.ru

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В саду "Эрмитаж" стартовала летняя фотоакция "Сушка" от m24.ru.

Открытая галерея на свежем воздухе, в которой любой желающий сможет представить свои работы, стала уже хорошей традицией: в прошлом году в акции приняли участие три тысячи человек.

Чтобы принять участие в фотосушке, нужно приехать в сад "Эрмитаж" со своими напечатанными снимками, повесить их на веревки, растянутые между деревьями парка, при помощи бельевых прищепок и забрать любые понравившиеся фотографии других авторов. Ваши снимки увидят тысячи людей, которые станут гостями фестиваля и смогут забрать их себе в память о летней "Сушке".

Каждый фотограф может представить любое количество снимков любого размера (но оптимальным все же будет отпечаток 30 на 40 см) и написать на них свои пожелания, мысли, идеи или ссылки на свой Instagram-аккаунт или страницу в Facebook, чтобы потенциальный обладатель вашей работы смог вас найти или отметить в соцсетях.

Вся "Сушка" будет поделена на тематические зоны:

"Фуд-фотография";

"Репортаж";

"Портрет";

"Семейная фотография";

"Пейзажи";

#фотодня.

В рамках образовательной программы "Сушки" в "Эрмитаже" пройдут открытые мастер-классы и лекции от преподавателей Академии фотографии. Как понимать естественный свет и создавать картинки, используя его грамотно? Как настраивать камеру и каковы технические параметры съёмок на натуре? Каковы основные правила в жанрах фотографии для жизни? Об этом и не только вы узнаете из лекции Николая Самары на летней "Сушке". А по итогам дня жюри выберет лучшую фотографию летней "Сушки" и вручит победителю ценные призы.

"Сушка-2016" станет третьим фестивалем фотографии, который m24.ru проведет при поддержке Академии фотографии.

Место : ул. Каретный Ряд, 3 : ул. Каретный Ряд, 3 Время: воскресенье, 24 июля, 12:00 – 17:00 Лекция Николая Самары "Съемка с естественным светом" начнется в 16:00



держке Академии Фотографии.