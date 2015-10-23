Правительство Москвы стало единственным акционером АО "МКЖД"

Правительство Москвы стало собственником МКЖД

Правительство Москвы стало единственным акционером АО "Московская кольцевая железная дорога". Как сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы, это стало возможным благодаря достигнутой договоренности с ОАО "РЖД", по которой столичные власти приобретут 50 процентов акций.

23 сентября Совет директоров ОАО "РЖД" рассмотрел и одобрил сделку, а 20 октября компания получила первый платеж в размере 1,591 миллиарда рублей. Всего за более чем 25 миллионов акций Москва в лице ГУП "Московский метрополитен" заплатит 3,182 миллиарда рублей.

Полностью сделка будет завершена 1 июля 2016 года. когда на счет ОАО "РЖД" поступит второй платеж – 1,591 миллиарда рублей.

Как говорится в сообщении, контроль над акциями АО "МКЖД" позволит столичному правительству повысить эффективность в принятии решений по обустройству транспортно-пересадочных узлов и прилегающих к МКЖД территорий, значительно упроститься процедура организации публичных конкурсов на застройку, ввиду отсутствия необходимости дополнительных согласований с Советом директоров "РЖД".

Как оформят станции на МКЖД

Московская кольцевая железная дорога будет интегрирована со столичным метро. Так, на 17 станциях появятся пересадки на метрополитен. Кроме того, с МКЖД будет девять пересадок на все направления пригородных поездов, кроме Киевского. Предполагается, что ее запуск разгрузит железнодорожные вокзалы и все линии метро, в частности Сокольническую и Таганско-Краснопресненскую.

Протяженность Малого кольца железной дороги составит 54 километра. Планируемый пассажиропоток на МКЖД в 2017 году составит 75 миллионов человек, а к 2020 году – 170 миллионов. Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 транспортно-пересадочного узла.

По кольцу будут курсировать вагоны-трансформеры с салонами расширенного функционала. К новому подвижному составу заложено требование универсальности салона: он может быть, как со стоячими местами, так и местами для сидения.

Также в вагонах поездов должны быть сеть Wi-Fi и кондиционеры. Длина поезда составит от 5 до 10 вагонов, он будет иметь сквозной проход от головы в хвост.