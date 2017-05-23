Подсветку Эйфелевой башни погасят в память о погибших в Манчестере

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Освещение Эйфелевой башни погасят в полночь в знак скорби о жертвах теракта, произошедшего в Манчестере. Об этом на своей странице в Twitter сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

"Париж почтит память жертв (трагедии в Манчестере), погасив огни на Эйфелевой башне в полночь. Мои мысли с жертвами, их семьями, с теми, кто помогает на месте", – написала она.

#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 мая 2017 г.

Каннский кинофестиваль почтит жертв теракта минутой молчания. Организаторы призвали посетителей смотра выразить свою солидарность с жертвами, их семьями и британским народом.

В память о жертвах флаги приспустили на госучреждениях Испании. В конгрессе депутатов парламента, сенате и правительстве прошла минута молчания. К акции присоединился и король Испании Фелипе VI и его супруга Летисия, которые находятся в Барселоне.

Телеграмму соболезнований главе британского правительства Терезе Мэй направил ее испанский коллега Мариано Рахой.