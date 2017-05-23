Форма поиска по сайту

23 мая 2017, 15:09

Экономика

Подсветку Эйфелевой башни погасят в память о погибших в Манчестере

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Освещение Эйфелевой башни погасят в полночь в знак скорби о жертвах теракта, произошедшего в Манчестере. Об этом на своей странице в Twitter сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

"Париж почтит память жертв (трагедии в Манчестере), погасив огни на Эйфелевой башне в полночь. Мои мысли с жертвами, их семьями, с теми, кто помогает на месте", – написала она.

Каннский кинофестиваль почтит жертв теракта минутой молчания. Организаторы призвали посетителей смотра выразить свою солидарность с жертвами, их семьями и британским народом.

В память о жертвах флаги приспустили на госучреждениях Испании. В конгрессе депутатов парламента, сенате и правительстве прошла минута молчания. К акции присоединился и король Испании Фелипе VI и его супруга Летисия, которые находятся в Барселоне.

Телеграмму соболезнований главе британского правительства Терезе Мэй направил ее испанский коллега Мариано Рахой.

Теракт произошел в понедельник, 22 мая, на стадионе "Манчестер Арена". Его жертвами стали 22 человека, в том числе дети. Еще 59 человек госпитализированы. Шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По версии полиции, атаку на стадионе в день концерта американской поп-певицы Арианы Гранде совершил террорист-смертник.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории России и других стран.

акции теракты Франция Эйфелева башня Манчестер жизнь в мире

