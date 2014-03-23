Первый в этом сезоне велопробег состоялся в Москве

Столичные велосипедисты открыли сезон

Первый в этом сезоне велопробег состоялся в столице. В нем приняли участие более ста человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Велосипедисты свой маршрут составили так, чтобы было на что полюбоваться в дороге и ехали там, где машина не пройдет - из центра и по всей Москве. Колонна стартовала на Болотной площади. Рязанский проспект - это вторая точка остановки.

За считанные минуты тротуар превратился в велодорожку. То, что участников будет столько, организаторы заезда даже не ожидали.

Как и в потоке машин - одни подъезжают на спортивном железном коне, другие предпочитают ретро-стиль. Третьи - увлекаются тюнингом и добавляют велолошадинных сил.

Средняя скорость в колонне небольшая - 30 км в час, на каждую остановку дается не больше 5 минут. К центру Москвы колонна вернулась до наступления темноты.