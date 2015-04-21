Город онлайн: организаторы "Бессмертного полка" расскажут подробности акции

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

21 апреля в пресс-центре агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Организация акции "Бессмертный полк" в Москве".

На мероприятии выступят:



руководитель региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцов;

креативный продюсер телеканала "Москва 24" Тимур Валеев.

На пресс-конференции обсудят подробности проекта, маршрут и сбор колонны "Бессмертного полка". Также Николай Земцов назовет количество зарегистрировавшихся участников и расскажет о сувенирной продукции.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.