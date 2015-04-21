Форма поиска по сайту

21 апреля 2015, 11:00

Экономика

Город онлайн: организаторы "Бессмертного полка" расскажут подробности акции

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

21 апреля в пресс-центре агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Организация акции "Бессмертный полк" в Москве".

На мероприятии выступят:

  • руководитель региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцов;
  • креативный продюсер телеканала "Москва 24" Тимур Валеев.

    • На пресс-конференции обсудят подробности проекта, маршрут и сбор колонны "Бессмертного полка". Также Николай Земцов назовет количество зарегистрировавшихся участников и расскажет о сувенирной продукции.

    Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

    • Когда смотреть: 21 апреля в 13.00
    • Что: беседа об организации патриотической акции
    • Кто: Тимур Валеев, Николай Земцов
    • Кому смотреть: тем, кто хочет принять участие в шествии "Бессмертного полка"

    Главное

