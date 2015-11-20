МВД России подарит французской полиции служебного щенка Добрыню

Фото: m24.ru

Щенок полицейской собаки по кличке Добрыня отправится во Францию в знак солидарности с трагедиями, произошедшими в стране в последние дни, сообщает пресс-служба МВД России.

"Этого щенка служебной собаки зовут Добрыня. Его назвали так в честь русского былинного богатыря, который является воплощением силы, добра, воинской доблести и бескорыстной помощи. Щенок будет передан Франции в знак солидарности с французским народом и полицией в борьбе с терроризмом", – сообщили представители ведомства.

Напомним, в ходе недавней антитеррористической спецоперации 18 ноября погибла полицейская собака по кличке Дизель. Бельгийская овчарка семи лет была застрелена в пригороде Парижа Сен-Дени при штурме квартиры подозреваемых в причастности к серии терактов во французской столице.

Дизель служила в одном из основных подразделений французской полиции, отвечающих за антитеррористическую безопасность в стране, RAID. На ее счету десятках штурмовых операций. Основной специальностью собаки был поиск взрывчатых веществ и участие в силовых операциях по поимке преступников.

Сейчас в социальной сети Instagram проходит акция #JeSuisDiesel. Ранее сообщалось о том, что в ней приняли участие и кинологи столичной полиции.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов, в которых погибли 132 человека, и почти 200 получили ранения. Три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", кроме того неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы.

Тогда же стало известно, что в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. Именно в этом происшествии погибло наибольшее количество человек.

На днях сообщалось о том, что предполагаемый организатор терактов в Париже Абдельхамид Абаауд был убит. До этого его пытались задержать в ходе спецоперации 18 гоябр, однако сделать это не удалось.