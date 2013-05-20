Форма поиска по сайту

20 мая 2013, 10:59

Экономика

МОЭК объявила о продаже акций

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент городского имущества столицы проведет аукцион по продаже принадлежащих городу акций ОАО "Московская объединенная энергетическая компания". Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Компания полностью подготовлена к процедуре приватизации, отметили в МОЭК.

Как сообщалось ранее, решение о продаже акций было принято, чтобы привлечь эффективного собственника, так как в настоящее время предприятие является убыточным. При этом город сможет контролировать деятельность предприятия через тарифную политику.

Глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников также сообщал, что приватизация компании никак не скажется на тарифах. Кроме того, правительство останется регулятором цен в отрасли.

Сейчас в собственности города Москвы находится 89,9% акций уставного капитала энергетической компании.

Как отметили в компании, мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду завершатся в срок, к 31 августа, а к 15 сентября город будет готов к пуску тепла.

