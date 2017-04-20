Контрольная по эпохе оттепели m24.ru и Третьяковки: итоги и победители

Юрий Пименов "Бегом через улицу"

Совместный проект m24.ru и Третьяковской галереи "Контрольная по эпохи оттепели" завершился 16 апреля. Участников, ответивших правильно на все вопросы, оказалось больше 100 человек. К сожалению, по условиям акции мы не могли наградить каждого из них, поэтому все работы с результатом 20/20 были загружены в программу, которая выдала 20 имен.

Победителями объявлены:

Горелкина Ангелина Александровна

Зиатдинова Регина Ришатовна

Корелин Николай Федорович

Коркин Виктор Игнатьевич

Макеев Виктор Владимирович

Разумнова Лариса Илларионовна

Лошаков Иван Андреевич

Исламов Фердинанд Ямилович

Смолеев Александр Анатольевич

Кучерявенко Дина

Русаков Алексей Борисович

Cакриева Дилара Анатольевна

Русакова Вера Владиславовна

Гильмалетдинова Динара Юлаевна

Андреев Валерий Николаевич

Бондаренко Наталья Владимировна

Комарова Елена Анатольевна

3айкин Александр Юрьевич

Быков Андрей Александрович

Апакова Валерия Валерьевна



Двадцатка эрудитов получит обещанные призы: билеты на два лица с открытой датой (такой билет дает возможность посетить постоянную экспозицию в любом из зданий Третьяковской галереи, а также любую выставку), участие в кураторской экскурсии по выставке "Оттепель" (дата и время будут объявлены дополнительно) и каталог с красочными иллюстрациями, рассказывающий об экспозиции.

20 апреля организаторы свяжутся со всеми победителями и расскажут, где и когда можно будет забрать призы.

Возможность проверить свои знания о хрущевской эпохе (или узнать о ней что-то новое) остается у каждого, но уже без призов за правильные ответы. Контрольную можно пройти в свое удовольствие вот на этой страничке.

Правильные ответы будут подсвечиваться зеленым цветом.