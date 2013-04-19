Прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Левый фронт"

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура Москвы на три месяца приостановила деятельность общественного движения "Левый фронт".

По данным прокуратуры, организация нарушала закон "Об общественных объединениях". В частности, речь идет о несоответствии требованиям закона организационных принципов "Левого фронта", принятых в октябре 2008 года. В них не указаны цели движения, территория, в пределах которой осуществляется его деятельность, отсутствует порядок формирования руководящего органа – съезда, нет сведений об источниках формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения. Также "Левый фронт" использует не зарегистрированную в законном порядке символику.

Кроме того, "Левый фронт", не являясь юридическим лицом, регулярно публиковал объявления с просьбой оказать материальную помощь организации, но, вопреки закону, не отчитывался об использовании денег.

Устранить эти нарушения прокуратура потребовала еще 22 ноября, однако "Левый фронт" не устранил их.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов прокомментировал решение прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Считаем действия Прокуратуры Москвы политическим заказом, направленным на ликвидацию Левого Фронта. Претензии Прокуратуры незаконны, так как все их предписания были выполнены в установленный срок. Будем срочно предпринимать все меры, чтобы устранить препятствия для деятельности Левого Фронта. До 19 июля для официальных органов предлагается работать под названием Новый Левый Фронт",- написал он.