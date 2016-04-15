Форма поиска по сайту

15 апреля 2016, 17:14

Экономика

В Новопушкинском сквере откроется Пасхальный Домик добра

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Новопушкинском сквере 24 апреля будет работать Пасхальный Домик добра. Любой желающий сможет принести туда подарки для пожилых людей, которые живут в домах престарелых. Акция проводится "Городом Доверия" совместно с фондом "Старость в радость" на территории площадки фестиваля "Московская весна".

Домик будет работать с 14:00 до 18:00.

В этот раз мероприятие будет проходить под лозунгом "Сделаем домик уютным". Дарить лучше всего:

  • кроссворды/сканворды
  • шашки, шахматы, лото, домино
  • товары для творчества: бумагу для акварели, цветную бумагу, пластилин, пряжу для вязания и спицы/крючки соответствующего размера
  • детские раскраски и паззлы
  • эспандеры
  • чистящие и моющие средства
  • перчатки резиновые хозяйственные, большие пакеты для мусора
  • компактные телевизоры и радиоприемники, календари, картины и часы на стены
  • сладкие подарки

Все это призвано сделать быт пожилых людей в домах престарелых гораздо более уютным и подарить им частичку тепла, внимания и заботы.

Напомним, благотворительный проект "Домик добра", оказывающий помощь одиноким пожилым людям, стал лауреатом IV Ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России". Торжественная церемония награждения состоялась 8 апреля в отеле Рэдиссон Резорт Завидово.

Благодаря удачному месторасположению и информационной поддержке всех СМИ объединенной редакции "Москва Медиа" к социальной акции удалось привлечь большое количество участников. Кроме просветительской функции у "Домика добра" есть и сугубо практическая – более тысячи бабушек и дедушек каждый год получают подарки, собранные с помощью проекта.

