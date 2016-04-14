Форма поиска по сайту

14 апреля 2016, 11:40

Экономика

"Активным гражданам" предложили выбрать мероприятия для фестиваля "Русское поле"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Участникам проекта "Активный гражданин" предложили выбрать мероприятия в рамках фестиваля славянского искусства "Русское поле", сообщается на сайте проекта.

Фольклорный праздник проходит в столице каждый год и собирает на своих площадках в "Царицыно" народные ансамбли и ремесленников. Гости могут познакомиться с духовными, культурными и историческими особенностями регионов, принять участие в мастер-классах, народных гуляниях и посмотреть выступление артистов.

"Активный гражданин" предлагает включить в программу:

  • Реконструкцию русского быта и традиций,

  • Приглашение на фестиваль артистов из зарубежных стран,

  • Прогулки на старинном водном транспорте,

  • Каскад водных фонтанов и световое шоу с проекцией на здания,

  • Фейерверк-шоу на воде,
  • Демонстрация туристического потенциала Москвы и регионов России,

  • Реконструкция (постановка) русских обрядов с участием горожан (свадьба, крещение, чествование родителей),
  • Постановка зрелищных исконно русских игр,
  • Представление русских скоморохов,
  • Реконструкция княжеского подворья,
  • Русский маскарад для горожан с огненным шоу,
  • Дефиле "Русский костюм",
  • Мультимедиа панорамы, посвященные событиям русской истории, памятникам архитектуры, интереснейшим точкам на карте страны.

Всего можно выбрать до шести вариантов, есть еще три дополнительных: "Свой вариант", "Затрудняюсь ответить" и "Это должны решать специалисты".

акции Русское поле голосования Активный гражданин фестивали и праздники

