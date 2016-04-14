"Активным гражданам" предложили выбрать мероприятия для фестиваля "Русское поле"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Участникам проекта "Активный гражданин" предложили выбрать мероприятия в рамках фестиваля славянского искусства "Русское поле", сообщается на сайте проекта.
Фольклорный праздник проходит в столице каждый год и собирает на своих площадках в "Царицыно" народные ансамбли и ремесленников. Гости могут познакомиться с духовными, культурными и историческими особенностями регионов, принять участие в мастер-классах, народных гуляниях и посмотреть выступление артистов.
"Активный гражданин" предлагает включить в программу:
- Реконструкцию русского быта и традиций,
- Приглашение на фестиваль артистов из зарубежных стран,
- Прогулки на старинном водном транспорте,
- Каскад водных фонтанов и световое шоу с проекцией на здания,
- Фейерверк-шоу на воде,
- Демонстрация туристического потенциала Москвы и регионов России,
- Реконструкция (постановка) русских обрядов с участием горожан (свадьба, крещение, чествование родителей),
- Постановка зрелищных исконно русских игр,
- Представление русских скоморохов,
- Реконструкция княжеского подворья,
- Русский маскарад для горожан с огненным шоу,
- Дефиле "Русский костюм",
- Мультимедиа панорамы, посвященные событиям русской истории, памятникам архитектуры, интереснейшим точкам на карте страны.
Всего можно выбрать до шести вариантов, есть еще три дополнительных: "Свой вариант", "Затрудняюсь ответить" и "Это должны решать специалисты".