"Активным гражданам" предложили выбрать мероприятия для фестиваля "Русское поле"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Участникам проекта "Активный гражданин" предложили выбрать мероприятия в рамках фестиваля славянского искусства "Русское поле", сообщается на сайте проекта.

Фольклорный праздник проходит в столице каждый год и собирает на своих площадках в "Царицыно" народные ансамбли и ремесленников. Гости могут познакомиться с духовными, культурными и историческими особенностями регионов, принять участие в мастер-классах, народных гуляниях и посмотреть выступление артистов.

"Активный гражданин" предлагает включить в программу:

Реконструкцию русского быта и традиций,



Приглашение на фестиваль артистов из зарубежных стран,



Прогулки на старинном водном транспорте,



Каскад водных фонтанов и световое шоу с проекцией на здания,



Фейерверк-шоу на воде,

Демонстрация туристического потенциала Москвы и регионов России,



Реконструкция (постановка) русских обрядов с участием горожан (свадьба, крещение, чествование родителей),

Постановка зрелищных исконно русских игр,

Представление русских скоморохов,

Реконструкция княжеского подворья,

Русский маскарад для горожан с огненным шоу,

Дефиле "Русский костюм",

Мультимедиа панорамы, посвященные событиям русской истории, памятникам архитектуры, интереснейшим точкам на карте страны.

Всего можно выбрать до шести вариантов, есть еще три дополнительных: "Свой вариант", "Затрудняюсь ответить" и "Это должны решать специалисты".