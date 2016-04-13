Москвичи выберут площадки для акции "Ночь в музее"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В проекте "Активный гражданин" москвичи выберут площадки, которые им было бы удобнее посетить во время "Ночи в музее".

Среди вариантов ответов "крупные и известные музеи, расположенные в центре", "музеи, расположенные в моем округе". Кроме того есть варианты ответов "затрудняюсь ответить" и "я не планирую участвовать в акции".

Как говорится в сообщении, во время акции музеи открывают двери для посетителей вечером и ночью и готовят для них специальные программы: выставки, концерты, спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции.

Однако в этом году предлагается немного изменить концепцию и сделать акцент не на крупных учреждениях, а на менее известных музейных "жемчужинах", расположенных в округах столицы.

"Москва в цифрах": Акция "Ночь в музее"

Напомним, акция "Ночь в музее" проводится в Москве с 2007 года. В этом году акция пройдет 21 мая. По традиции, для ночных посетителей свои двери откроют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи.

В акции примут участие около 300 музеев, галерей, выставочных залов и других учреждений культуры. В программу будут включены интересные лекции, мастер-классы и семинары.

Официальное время проведения акции – с 18:00 до 00:00, но некоторые музеи продлевают свою работу до 2:00.