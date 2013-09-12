В Москве пройдут 4 аукциона по приватизации именных акций

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве объявили о проведении четырех аукционов по приватизации обыкновенных именных акций. В бездокументарной форме на торги выставлено 12 311 акций ОАО "Царицыно". Это составляет 15 процентов уставного капитала общества. Об этом в четверг сообщает департамент городского имущества Москвы.

Помимо этого, заявлено также и о приватизации 100 процентного пакета акций ОАО "МДЦМП "Марьино" и ОАО "Бытовых услуг "Заря", а также о 46,6 процентного пакета акций ОАО "Бейкерс".

Начальная цена всех перечисленных пакетов акций составляет 1 605 889 380 рублей.

На торги также выставлены 36 000 обыкновенных именных акций ОАО "Океан"; 1 555 - ОАО "Ветеран"; 249 880 - ОАО "Телевидение Юго-Западного административного округа" и 30 480 - ОАО "Центр производственно-диспетчерских услуг гражданской авиации "Аэротранс".

Прием заявок по данным торгам осуществляется до 3 октября 2013 года.