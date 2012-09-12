В Москве состоится прогулка на инвалидных колясках

Фото: ИТАР-ТАСС

На улицах столицы в четвертый раз пройдет прогулка на инвалидных колясках, носящая название "Москва. Доступ есть". Люди с ограниченными возможностями, журналисты и знаменитости сядут в коляски и проверят Москву на доступность для инвалидов.

Участники акции проведут обычный день в городе — заедут в кафе, магазины, аптеки и театры, а также преодолеют переходы и тротуары.

В первый год мероприятия прогулка проходила по Кутузовскому проспекту. Во второй раз маршрут пролегал через Российскую государственную библиотеку, музей изобразительных искусств имени Пушкина и Храм Христа Спасителя. В третий раз прогулка состоялась от сада Эрмитаж до Большого театра.

В этом году прогулка начнется у театра Сатиры, продолжится наТверской улице и завершится у памятника Юрию Долгорукому.

В акции примут участие глава московского департамента культуры Сергей Капков, актеры Артур Смольянинов, Чулпан Хаматова и Агния Кузнецова, телеведущая Ксения Собчак, режиссеры Федор Бондарчук и Алексей Герман-младший, журналист и издатель Сергей Пархоменко, художник Стас Жицкий, архитектор Ольга Солдатова и многие другие.

Встреча участников акции - 16 сентября в 12.00 у входа в сад "Аквариум". Организатор прогулки - журнал "Большой город".