Активы "Связного" могут перейти кредиторам

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Активы группы компаний "Связной" могут перейти кредиторам в счет погашения долга, пишет "Коммерсантъ".

По информации издания, владельцу ГК Максиму Ноготкову было направлено уведомление о дефолте по долгу. Залогом по заему выступает контрольный пакет акций холдинговой компании группы. При этом кредиторы, в числе которых группа ОНЭКСИМ, могут принять активы в счет долга.

По некоторым данным, долг кипрской компании, через которую управляются активы Ноготкова, составляет 560 миллионов долларов. В число компаний входит сама сеть салонов связи, магазины Enter, банк "Связной" и ювелирные салоны Pandora.

При этом ранее ОНЭКСИМ и ГК "Связной" обсуждали возможность создания совместного финансового холдинга, но сторонам так и не удалось договориться о структуре владения активом.

Позже Ноготков продолжил поиск инвесторов, и одним их них должен был стать владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, который сейчас находится под домашним арестом.