Активы "Связного" могут перейти кредиторам

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Активы группы компаний "Связной" могут перейти кредиторам в счет погашения долга, пишет "Коммерсантъ".
По информации издания, владельцу ГК Максиму Ноготкову было направлено уведомление о дефолте по долгу. Залогом по заему выступает контрольный пакет акций холдинговой компании группы. При этом кредиторы, в числе которых группа ОНЭКСИМ, могут принять активы в счет долга.
По некоторым данным, долг кипрской компании, через которую управляются активы Ноготкова, составляет 560 миллионов долларов. В число компаний входит сама сеть салонов связи, магазины Enter, банк "Связной" и ювелирные салоны Pandora.
При этом ранее ОНЭКСИМ и ГК "Связной" обсуждали возможность создания совместного финансового холдинга, но сторонам так и не удалось договориться о структуре владения активом.
Позже Ноготков продолжил поиск инвесторов, и одним их них должен был стать владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, который сейчас находится под домашним арестом.
"Связной"Ритейлер "Связной" начал свою работу в России в 1995 году под брендом "Максус". На сегодняшний день у компании 3,2 тысячи магазинов в России. В 2002 году был создан интернет-магазин, тогда же произошло переименование в "Связной". В 2013 году открылись монобрендовые магазины "Связного" Apple и Samsung.
В 2010 году в группу компаний вошел Промторгбанк, переименованный в "Связной банк", тогда же в России открылась сеть ювелирных магазинов Pandora. В 2012 году была запущена розничная сеть Enter, а в 2013-м глава ГК "Связной" Максим Ноготков открыл "систему электронной демократии" "Йополис".