10 мая 2017, 09:38

Экономика

Храм Василия Блаженного можно будет посетить бесплатно 20 мая

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Государственный исторический музей (ГИМ), собор Василия Блаженного и Музей Отечественной войны 1812 года на Красной площади можно будет посетить бесплатно во время акции "Ночь в музее", которая пройдет 20 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетителям предложат экскурсии, мастер-классы, концерты и ужин с полевой кухни, которую развернут в Артиллерийском дворе музея. Последний раз все три площадки участвовали в акции пять лет назад – в 2012 году.

Акция в Историческом музее пройдет с 18:00 до 23:00. Специальная программа под названием "Ожившая история" приурочена к 145-летию музея. До 21:00 посетители смогут поучаствовать в 15-минутных экскурсиях, которые посвятят рассказу об одном экспонате.

На экскурсиях можно будет узнать, кому Екатерина II преподнесла в подарок свои перчатки и очки, и как выглядел любимый парадный камзол Петра I.

В Музее Отечественной войны гиды расскажут о выставке "Красавец мужчина", где представлены мужские костюмы в России. В соборе Василия Блаженного можно будет узнать об истории строительства храма, которому в прошлом году исполнилось 455 лет.

История вопроса

Акция "Ночь музеев" проводится в Москве с 2007 года. По традиции, для ночных посетителей свои двери откроют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи.

