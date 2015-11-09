Форма поиска по сайту

09 ноября 2015, 09:08

Экономика

Петр Павленский задержан за поджог двери здания ФСБ

Фото: ТАСС/Сергей Джевахашвили

Художника-акциониста Петра Павленского задержали за поджог двери здания ФСБ на Лубянке, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в ночь на понедельник, после поджога он и двое его спутников были задержаны.

Позже оказалось, что двое задержанных являются журналистами, и их отпустили. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Петр Павленский известен своими эпатажными акциями: в сентябре этого года он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а два года назад он, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке.

