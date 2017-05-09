Акция "Бессмертный полк" в Москве установила рекорд по числу участников

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Акция "Бессмертный полк" в Москве побила собственный рекорд, собрав 850 тысяч участников, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Москвичи, державшие в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли от стадиона "Динамо" до Красной площади. К шествию присоединились Сергей Собянин и Владимир Путин.

В прошлом году акция собрала более 700 тысяч человек.