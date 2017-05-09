Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая 2017, 19:20

Экономика

Акция "Бессмертный полк" в Москве установила рекорд по числу участников

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Акция "Бессмертный полк" в Москве побила собственный рекорд, собрав 850 тысяч участников, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Москвичи, державшие в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли от стадиона "Динамо" до Красной площади. К шествию присоединились Сергей Собянин и Владимир Путин.

Акция "Бессмертный полк" в Москве. Фоторепортаж

В прошлом году акция собрала более 700 тысяч человек.

"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят с 2012 года 9 мая. Участники выстраиваются в колонну и несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция проходит во многих городах России и за рубежом. В этом году "Бессмертный полк" пройдет в 64 странах по всей планете.

Сайты по теме


Сюжет: День Победы
акции шествия участники Бессмертный полк фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика