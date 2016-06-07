Богатырши с коромыслом встретят гостей фестиваля "Наш продукт"

Кадр из мультфильма "Князь Владимир"

Женщины-богатыри с шестиметровым коромыслом во главе с Василисой Микулишной встретят гостей фестиваля "Наш продукт" на Сретенском бульваре, сообщает корреспондент сетевого издания m24.ru.

На площадке "Поляницы" богатырши покажут свои умения в женских и мужских ремеслах. Гости увидят хлебопечку, древнерусское ткачество, плетение, прядение, камушный промысел, штамповку по ткани, а также кузнечное ремесло. А между работой богатырши позабавятся борьбой на руках.

В рамках акции "Знай наших" встретить богатырей также можно будет на шести площадках фестиваля: "Богатырская застава" (Цветной бульвар), "Княжий двор" (Театральная площадь), "Калинов мост" (Чистопрудный бульвар), "Поляницы" (Сретенский бульвар), "Богатыри от сохи" (Страстной бульвар) и "Путешествие Садко" (Тверской бульвар).

По словам руководителя агентства исторических реконструкций "Ратоборцы" Алексея Овчаренко, всего в древнерусском марафоне будут участвовать 400 реконструкторов-богатырей.

"Богатыри – это история не только для детей, но и для взрослых, там есть драма. Мы собираемся развивать исторические реконструкции на бульварах. На фестивале "Наш продукт" богатыри будут угощать медвежатиной, лосятиной и олениной", – сказал Алексей Овчаренко

Также организаторы фестиваля приготовили особую развлекательную программу для детей, а для взрослых множество мастер-классов. Кроме того, гости праздника смогут попробовать фермерскую гусятину, копченого гольца, цветные блины и другие блюда приготовленные по древнерусским рецептам.

Ожидается, что праздник посетят около 5 миллионов человек. "Мы учли недостатки прошедших фестивалей, поэтому не будет столпотворений. Потоки людей будут грамотно распределены", – добавил директор ГБУ "Московские ярмарки" Александр Лиханов.

Фестиваль "Наш продукт" – первый мясной фестиваль, который пройдет в столице с 9 по 19 июня. Всего будет организовано 22 площадки в ЦАО и 11 – в других округах. Более подробную информацию о фестивале можно посмотреть на сайте.