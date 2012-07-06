Активисты «Яблока» провели пикеты у здания Госдумы

Фото с сайта партии "Яблоко"

В пятницу утром у главного входа в здание Госдумы прошла акция протеста, в которой приняли участие пять одиночных пикетчиков из партии «Яблоко». Участники акции держали в руках плакаты с надписью "Поправки к закону "О некоммерческих организациях" – путь к фашистскому государству".

«Мы против закона о НКО, потому что некоммерческим организациям не дадут денег», – заявил ИТАР-ТАСС присутствующий на месте пикета председатель «Яблока» Сергей Митрохин.

По словам политика, аналогичный американский закон, на который ссылаются авторы российских поправок в законодательство о НКО, является «исторической рухлядью».

В пятницу Госдума рассматривает в первом чтении документ, вводящий понятие «иностранные агенты» в отношении некоммерческих организаций, получающих денежные средства из-за рубежа.

В случае принятия закона такие организации должны будут в течение 90 дней подать заявление в Минюст о включении в специальный реестр НКО. За нарушения в этой сфере вводится административное и уголовное наказание. Проверки таких организаций могут проводиться как планово – раз в год, так и внепланово – по заявлению о наличии в деятельности организации признаков экстремизма.