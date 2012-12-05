Мэрия предложила свой вариант маршрута для марша оппозиции

Фото: ИТАР-ТАСС

Мэрия Москвы рассмотрела заявку оппозиции на проведение "Марша Свободы" 15 декабря. Ни один из указанных в ней маршрутов одобрен не был. Власти предложили свой вариант. Шествие должно начаться от Страстного бульвара и завершиться на проспекте Академика Сахарова.

Один из организаторов марша, координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов заявил, что они собираются ответить мэрии на это предложение.

"Будем добиваться,чтобы Марш завершился на одной из центральных площадей", – написал оппозиционер в своем микроблоге.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров комментируя принятое властями решение сказал, что утверждение предложенных заявителями маршрутов привело бы к одновременному перекрытию ряда ключевых магистралей города, в том числе Тверской, Мясницкой, Арбата, Якиманки и Новой площади. Об этом сообщает РИА Новости.

30 ноября оппозиция подала заявку на проведение массового шествия с заявленной численностью 50 тысяч человек от Калужской площади до Лубянки. В качестве альтернативы предлагалось начать маршрут от Новокузнецкой улицы. Декабрьскую акцию планируют приурочить к годовщине начала массовых выступлений "За честные выборы". Главной темой шествия станет требование прекратить репрессии и освободить политзаключенных.