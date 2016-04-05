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Москва 24

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Общество

05 апреля 2016, 12:58

На сайте "Бессмертный полк" появилась социальная сеть

акции связь сайт общество обновления Бессмертный полк

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сайт "Бессмертного полка России" наделили функциями социальных сетей, сообщает Агентство "Москва".

"Мы сделали портал, который работает с использованием технологий социальных сетей. Этот инструмент дает возможность наследникам участников Великой Отечественной войны, разбросанным по всему миру, увидеть друг друга и пообщаться", – сказал сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк России" Николай Земцов.

Теперь на сайте можно общаться, дружить и делиться информацией с другими пользователями.

"С помощью портала наследники участников Великой Отечественной войны смогут обменяться сведениями об одном и том же событии", – пояснил Земцов.

Он также добавил, что во всем мире до 300 миллионов родственников и друзей, тех кто принимал участие в военных событиях.

Недавно на сайте столичного отделения "Бессмертного полка" начала свою работу Электронная книга памяти Москвы, где можно рассказать историю о своих предках – участниках ВОВ и опубликовать фотографии.

Москва готовится к памятному шествию "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят в День Победы. Участники выстраиваются в колонну и несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В прошлом году в мероприятии приняли участие свыше полумиллиона москвичей. Участники акции прошли более четырех километров от площади Белорусского вокзала по Тверской улице, затем колонна разделилась на два потока: одна часть ушла на Большой Москворецкий мост, другая – на Москворецкую набережную.

Акция "Бессмертный полк" проходит во многих городах России и за рубежом. В 2015 году самой северной точкой стал поселок Хатанга, расположенный за полярным кругом. Также, шествия прошли в Южной Корее и США.

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