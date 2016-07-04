"Активный гражданин" запустил акцию "Голосуй все лето"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На портале "Активный гражданин" стартовала акция "Голосуй все лето", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция проводится второй год подряд. Она пройдет в четыре этапа. Победители каждого из них получат призы, а в суперфинале будут разыграны билеты на главное осеннее событие Москвы.

Во время проведения этапов акции пользователям нужно принять участие во всех открытых общегородских голосованиях. Первый пройдет с 4 по 13 июля, второй – с 15 по 27 июля, третий – с 29 июля по 14 августа. Информацию о дате проведения суперфинала – четвертого этапа – опубликуют позже.

В конкурсе могут принять участие все пользователи, зарегистрированные в "Активном гражданине" и указавшие в профиле свой электронный адрес.

На что повлияли пользователи "Активного гражданина"

Участники, выполнившие необходимые условия, после завершения каждого этапа получат электронное письмо со специальным промокодом. По нему генератор случайных чисел определит победителей. Информация о них будет опубликована на сайте проекта.

После первого этапа разыграют 200 билетов на II Международный фестиваль фейерверков. На втором этапе распределят 250 электронных сертификатов на пляж "Порт" на ВДНХ. Призом третьего этапа станет электронный сертификат на две персоны на посещение одной из лодочных станций Москвы.

Информация о сроках и условиях проведения суперфинала будет опубликована дополнительно на сайте акции "Голосуй все лето".