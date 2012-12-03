Православная служба "Милосердие" дарит подарки на Рождество

Фото: www.dari.miloserdie.ru

С 1 декабря в Москве стартовала ежегодная благотворительная акция "Дари радость на Рождество" православной службы помощи "Милосердие".

Для участия в акции необходимо зайти на сайт www.dari.miloserdie.ru, выбрать подарок и привезти его в пункт приема. Причем все заявленные на сайте подарки – это то, в чем действительно нуждаются подопечные православных социальных служб.

Цель акции "Дари радость на Рождество" - помочь многодетным семьям, престарелым и одиноким больным людям, детям-сиротам и детям-инвалидам. Действует она не только в Москве, где подарки будут принимать в Марфо-Мариинской обители, но и в регионах. В том числе в Арзамасском районе, Ярославле, Владивостоке, Твери, Новосибирске, Томске, Перми, Смоленске и других.

Сбор подарков будет проходить вплоть до 5 января, а поздравлять нуждающихся с праздником Рождества Христова будут с 7 по 17 января. Кроме того, в столице можно будет лично вручить свой подарок в день Рождества или на Святки вместе с добровольцами и сестрами службы помощи "Милосердие".