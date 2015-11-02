"Окно в город" проведет трансляцию "Ночи искусств"

Фото: m24.ru/Роман Балаев

"Окно в город" проведет трансляцию акции "Ночь искусств", которая пройдет в столице 3 ноября.

Трансляции с камер видеонаблюдения на странице сервиса помогут гостям акции составить маршрут по самым интересным культурным площадкам в обход очередей и давки, а автомобилистам – оценить дорожную ситуацию и не потерять время в пробках.

Наблюдать за происходящим пользователи смогут в режиме реального времени с помощью 11 камер городской системы видеонаблюдения. Большинство из отобранных камер направлено на главные входы культурных площадок. В числе музей-заповедник "Царицыно", Дарвиновский музей, Московский зоопарк, парк искусств МУЗЕОН, Музей Москвы и другие. Полный список трансляций будет доступен на странице сервиса "Окно в город".

Масштабная акция пройдет в Москве в третий раз. В рамках "Ночи искусств" запланированы специальные экскурсии, концерты, встречи с артистами и мастер- классы. Мероприятия стартуют вечером во вторник и продлятся до полуночи.

Как работает сервис "Окно в город"

Напомним, в 2015 году москвичи посмотрели свыше 4 тысяч часов трансляций с камер городского видеонаблюдения с помощью сервиса "Окно в город". Это равносильно 167 дням непрерывного показа видео.

Проект стартовал в декабре 2014 года. За это время сервисом воспользовалось более 130 тысяч человек. Картинка с камер доступна на странице video.dit.mos.ru/window на персональных компьютерах и экранах мобильных устройств.

Благодаря сервису "Окно в город" можно в режиме онлайн через камеры городского видеонаблюдения следить за массовыми мероприятиями в Москве. Среди них праздничные гуляния, парады, ярмарки, спортивные события и городские фестивали.

Больше всего просмотров в сервисе было 9 мая. Тогда Парад победы и шествие "Бессмертный полк" посмотрели более 50 тысяч человек. В число самых востребованных трансляций также попали фестиваль "Круг Света" и спортивные праздники – Московский марафон и веломарафон по Садовому кольцу.

Картинка с мероприятий передается с нескольких камер. В среднем на каждом мероприятии один зритель пользуется пятью камерами в течение 5 минут.