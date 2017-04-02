Синюю подсветку включили на зданиях в центре Москвы

Здания в центре Москвы осветили синей подсветкой в поддержку людей с аутизмом, сообщает телеканал "Москва 24".

Акция приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Десять лет назад его учредила Генеральная ассамблея ООН. С тех пор ежегодно 2 апреля достопримечательности по всей планете окрашиваются в синий цвет.

В частности, синим подсветили дома на Тверской улице и Новом Арбате. Всего в акции участвовали 25 зданий в центре российской столицы. По замыслу организаторов, это должно привлечь внимание к проблеме, ведь в мире каждый сотый ребенок рождается с таким недугом.

Аутизм – это нарушение развития, проявляющееся в первые три года жизни человека. Оно вызвано неврологическим расстройством и серьезно влияет на мозговую активность.

