Антон Беляев будет рычать в соцсетях в рамках акции против пьяного вождения

Фото: www.facebook.com/happymeatball

В Москве стартует проект Roar For Life, в рамках которого мировые знаменитости и российские звезды будут рычать в соцсетях для привлечения внимания к проблеме пьяного вождения.

Об этой акции в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал лицо проекта, лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.

"Рычание – это веселый финт, но акция в общем-то достаточно серьезная. Хотелось бы, чтобы сознательность в этой области повышалась. Поэтому я с радостью поддержал кампанию Roar For Life, цель которой привлечь внимание к ответственному вождению и собрать как минимум 100 000 рычащих видео", – сказал он.

Проект Roar For Life представляет собой эстафету в социальных сетях. В ней примут участие мировые знаменитости и российские звезды. Они бросят вызов сначала своим друзьям, а затем и широкой аудитории.

Эстафету начнут гонщики команды Williams Martini Racing. Также во флешмобе поучаствуют Максим Виторган, Ирена Понарошку, Инесса Тушканова, Юлианна Караулова и другие.

Отметим, через 100 дней после начала флешмоба организаторы акции перечислят 3 миллиона рублей в фонд помощи взрослым "Живой", в рамках российского этапа Гран-при Формулы-1 в Сочи.

Напомним, в августе прошлого года по всеми миру прошла акция Ice Bucket Challenge ("испытание ледяной водой"). Она была организована фондом ALS Association, чтобы как можно больше людей узнало о боковом амиотрофическом склерозе, также известном как болезнь Лу Герига и болезнь Шарко. Акция стала наиболее успешным социальным флешмобом глобального масштаба за последние годы.

По условиям флешмоба, участники должны вылить на себя ведро ледяной воды, разместить запись в интернете и сделать пожертвование в фонд. После этого они могут бросить вызов трем другим людям: друзьям, коллегам или знаменитостям, которые должны последовать их примеру в течение 24 часов.

Если те не захотят обливаться, то должны будут сделать пожертвование в пользу фонда ALS Association в размере не менее 100 долларов. За все время акции в фонд пожертвовали почти 80 млн долларов.