Главред "Афиши" Александр Горбачев: "Реальность сама подкидывает темы"

"За обедом": Главред "Афиши" - о мифах, которые окружают журнал

Главный редактор "Афиши" Александр Горбачев рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" о том, в каком направлении развивается журнал, где черпают вдохновение его сотрудники и какое будущее ждет печатную версию издания.

Горбачев занял свой нынешний пост минувшим летом. В издании он, однако, далеко не новичок: Горбачев работает в "Афише" с 2005 года, причем в последнее время – на должности шеф-редактора. Несмотря на "усиление" администраторских полномочий, Александр продолжает оставаться верен своей профильной сфере – музыкальной журналистике.

В интервью он рассказал, что "Афиша" сегодня старается отходить от концепции "все развлечения Москвы", которая долгое время оставалась приоритетной для издания.

"Сейчас "Афиша" - это такой феноменологический журнал. Мы берем некоторые феномены из окружающей реальности – те, что будоражат нас самих, и те, что волнуют, как нам кажется, других людей – и стараемся рассмотреть их максимально глубоко", - рассказал Горбачев Владимиру Раевскому в программе "За обедом".

По словам главреда, центральная часть журнала представляет собой своеобразную книжку, которая выпускается журналистами раз в две недели. Причем темы, которые "Афиша" выбирает в нее, могут быть очень разнообразны. "Реальность, в которой мы живем, так или иначе сама подкидывает нам темы для разговора – любопытные и заслуживающие исследования. О них мы и рассказываем читателям", - говорит Горбачев.

Как у редактора любого другого печатного издания, у Горбачева есть собственное мнение о том, какое будущее ждет печатную версию его "детища".

"Конечно, когда-нибудь "Афиша" перестанет быть бумажной. И, я надеюсь, я до этого времени доживу. Я уверен, что это будет как с виниловыми пластинками, которые сейчас превратились в своеобразный фетиш. Понятно, что большинство людей слушают музыку, скачивая ее, но те, кому музыка по-настоящему дорога, покупают ее на пластинках. Я уверен, что с журналистикой произойдет примерно то же самое", - поделился Горбачев.