В Москве планируют установить интерактивные информационные панели

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В рамках программы "Столичный культурный алфавит" в Москве может появиться сеть интерактивных панелей "Окна РОСТА". Об этом сообщил на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов, передает Агентство "Москва".

Мультимедийная система позволит в интерактивном режиме получить информацию о любом культурном учреждении столицы, узнать его адрес и цены на билеты. Кроме того, панели будут содержать информацию о прокате автомобилей, точках общественного питания, аэропортах и т.д., а также подробный маршрут до нужного объекта. Необходимые сведения можно будет получить на разных языках.





Уточняется, что интерактивная панель будет оборудована антивандальным корпусом, а также встроенной веб-камерой. Панели будут установлены как в помещениях, так и на улице и смогут работать при любой погоде. В режиме ожидания на экране панели будет постоянно показываться афиша.