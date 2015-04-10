Форма поиска по сайту

10 апреля 2015, 16:28

Культура

Моя любовь на тридцать третьем этаже: спектакль "Сны Беатрисы" в прямом эфире

Фото: www.facebook.com/teatrkotorogonet

11 апреля в Центре культурных инноваций "Дом Скрябина" состоится спектакль"Сны Беатрисы" в постановке "Театра Которого Нет". В постановке использована авторская музыка и визуальные эффекты.

Спектакль сделан по пьесе канадской писательницы и драматурга Кароль Фрешетт "Жан и Беатриса". В основе сюжета две истории – ее и его. Она – одинокая девушка, которая проводит дни у окна в многоэтажном доме и подумывает спрыгнуть. Он – искатель приключений и богатства, который ночи напролет бродит по улицам города.

Она вешает объявление, он откликается. Что будет дальше – смотрите в прямом эфире на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 апреля в 19.00
  • Что: спектакль"Сны Беатрисы"
  • Кто: "Театр Которого Нет"
  • Кому смотреть: театралам

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
афиша спектакли прямые трансляции Дом Скрябина Москва онлайн Театр Которого Нет Кароль Фрешетт

Главное

