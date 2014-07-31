Самолет, вылетевший из Кишинева в Москву, вернулся в аэропорт

Фото: airmoldova.md

Самолет государственной авиакомпании Air Moldova, совершавший рейс по маршруту Кишинев - Москва, вернулся в ночь на четверг в аэропорт столицы Молдавии из-за технических неполадок.

"Самолет Airbus А-321 совершал плановый рейс в Москву, неполадки были обнаружены вскоре после взлета. Пилоты, согласно инструкции, запросили разрешения вернуться в аэропорт", - сообщил ИТАР-ТАСС представитель авиаперевозчика.

По его словам, лайнер "совершил посадку в Кишиневе", и в настоящее время его осматривают представители технических служб. После завершения этой процедуры "будет принято решение, вылетит ли он в Москву сегодня, или пассажиры будут отправлены другим рейсом". Ожидается, что осмотр займет около часа.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с самолетами Air Moldova за последние дни. Ранее в Кишинев из-за технических неполадок вернулся самолет, летевший в Рим. В прессе появились сообщения о возможной разгерметизации салона, но представители компании их опровергли.