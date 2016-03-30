Форма поиска по сайту

30 марта 2016, 21:33

Аэропорт Брюсселя примет первые рейсы не ранее вечера 31 марта

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Основной международный аэропорт Бельгии останется закрытым для воздушного пассажирского сообщения, по крайней мере, до вечера четверга, сообщили в воздушной гавани.

"Тестирование продолжается до сих пор и будет продолжено, по крайней мере, до завтрашнего вечера. До тех пор не будет рейсов", – отмечается в сообщении аэропорта.

Напомним, во вторник, 22 марта в бельгийской столице произошла серия взрывов. Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. Погибли более 30 человек.

