Блокировка за спам и шенгенские визы

И из МУРа тоже берут

Сотрудники столичного управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Москве задержали старшего оперуполномоченного 3-й оперативно-разыскной части (ОРЧ) 11-го отдела МУРа майора полиции Андрея Ховякова. Полицейский подозревается в незаконном сбыте огнестрельного и холодного оружия.

Под подозрение службы собственной безопасности полиции попал и замначальника МУРа Сергей Ерохин, курировавший 3-ю ОРЧ. В полицейском главке пообещали наказать руководителей майора, если его вина будет подтверждена, передает "Коммерсантъ".

По прибытии сжечь

Минсельхоз не стал тянуть с поручением президента Владимира Путина разработать механизм уничтожения продуктов, поставки которых запрещены в Россию в рамках продовольственного эмбарго. Проект соответствующего постановления правительства РФ уже разработан министерством.

Инфраструктуры, способной утилизировать идущие в Россию объемы запрещенной продукции, пока нет, но чиновники рассчитывают, что она и не потребуется. Само решение уничтожать продовольствие отобьет желание заниматься его контрабандой, пишет в среду "Коммерсантъ".

Гроза над Москвой поссорила "Аэрофлот" и Домодедово

Прошедшая в минувший понедельник в Москве гроза обернулась коллапсом для столичных аэропортов. Из-за грозы пять рейсов "Аэрофлота" - из Стамбула, Рима, Риги, Уфы и Краснодара - приземлились в Домодедово вместо Шереметьево. Однако пассажиры этих рейсов - более 1 тысячи человек - не смогли сразу выйти из самолетов: им пришлось провести там несколько часов, ожидая, пока их примет терминал.

Во вторник представитель "Аэрофлота" сообщил о том, что уже есть жалобы пассажиров на задержку в Домодедово. По его словам, вопросы, как на них реагировать и возможно ли предъявить претензии аэропорту, пока обсуждаются внутри компании. Об этом сегодня пишут "Ведомости" и РБК.

Lufthansa станет лоукостером

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об изменении тарифной политики и ввела новую линейку тарифов для путешественников, по которым можно не платить за перевозку багажа или, наоборот, брать на борт дополнительные килограммы и менять даты вылета, сообщают "Ведомости".

По самому бюджетному тарифу Light можно будет улететь в одну сторону за 89 евро без багажа (за провоз клади придется доплатить 10 евро). По классическому тарифу перелет обойдется минимум в 129 евро, а если пассажир решит доплатить за возможность взять багаж и получить возможность двигать даты поездки, это ему будет стоить около 300 евро в одну сторону.

"Яндекс.Такси", Gett и Uber собираются отрегулировать

Общественная палата и департамент транспорта Москвы просят Минтранс отрегулировать деятельность агрегаторов такси, сообщают "Ведомости".

"Работа агрегаторов такси законодательно плохо отрегулирована, ведь они несут ответственность за безопасность пассажиров и влияют на ценовую политику. В Москве мы с основными компаниями - "Яндекс.Такси", Gettaxi [сейчас называется Gett] и Uber договорились о том, что они работают только с легальными перевозчиками, постоянно проверяют и дают нам отчеты по тому, какие заказы они выполняют, чтобы мы видели, что перевозчики легальны. Но в целом регулировать деятельность агрегаторов каким-то образом нужно", - сказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москва во второй десятке

Москва заняла 13-е место в топ-20 городов мира с лучшей инфраструктурой для стартап-проектов. Рейтинг The Global Startup Ecosystem Ranking 2015 составила компания Compass на основе исследования, в ходе которого было опрошено 200 стартаперов из 25 стран, сообщают "Ведомости".

В рейтинге лучшие города для реализации замыслов молодых предпринимателей – американские. Сан-Франциско ожидаемо на первом месте, на втором – Нью-Йорк, Лос-Анджелес занял третье место.

Глава представительства ЕС в России - о шенгенских визах

Новая система оформления шенгенских виз, которая стартует в нашей стране с 14 сентября, не имеет никакого политического подтекста. Напротив, несмотря на новые правила оформления и кажущиеся сложности, цель - упростить оформление разрешений на въезд и давать россиянам больше многократных и долгосрочных шенгенских виз.

Сколько они будут стоить, изменятся ли сроки оформления, могут ли оформить визы люди, живущие в отдаленных регионах, надо ли будет сдавать отпечатки пальцев каждые пять лет и есть ли перспектива оформления разрешений на въезд в Европу на границе, "Российской газете" рассказал глава представительства ЕС в России. Вигаудас Ушацкас.

За ношение оружия в школах и ночных клубах могут оштрафовать

Очередное ужесточение контроля за гражданским огнестрельным оружием может произойти этой осенью. Известно, что на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, предлагающий дополнить статью 20.8 Кодекса об административных правонарушениях, которая и предусматривает ответственность за вооруженное присутствие в самых разных общественных и официальных местах и учреждениях, пишет "Российская газета".

Мэрии вспомнили трамвайное депо

Столичные власти, еще несколько лет назад расторгавшие в массовом порядке инвестиционные контракты, заключенные при экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, продолжают получать претензии от несостоявшихся застройщиков.

Более 1 миллиарда рублей с города рассчитывает взыскать "ИСК "Столица-групп"", лишившееся контракта по строительству многофункционального комплекса (МФК) на месте трамвайного депо на Шаболовке. Мэрия пока готова заплатить только 200 миллионов рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Сотовые операторы заблокируют абонентов за спам

Сотовые операторы будут сообща бороться не только со спамом, но и с номерами, с которых он отправляется. За свой счет они создадут службу "одного окна" борьбы со спамом.

Кроме того, как выяснила "Российская газета", операторов могут наделить правом блокировать номера абонентов за рассылку спам-сообщений, причем без суда.

Водителей отучат выезжать на забитые перекрестки

С 1 августа на трех столичных перекрестках начнутся испытания новой разметки с кондитерским названием "вафельница". Она наносится на весь перекресток и начинает "поджаривать" водителя, как только на светофоре зажегся красный. Не успевших убраться с нее до этого момента будут штрафовать на 1000 рублей, пишет "Российская газета".