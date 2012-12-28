"РГ": Сердюков на допросе промолчал

Владимир Путин подписал закон Димы Яковлева

"Российская газета" публикует федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", получивший название "закон Димы Яковлева".

Документ назван в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в 45 градусов в автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США. За закон, который полностью вводит запрет на усыновление российских сирот американскими парами, единогласно проголосовали парламентарии двух палат. И теперь его подписал президент страны. Закон вступит в силу с 1 января 2013 года.

Одновременно правительство выпустило пакет постановлений и распоряжений, направленных на улучшение положения российских детей, сирот и инвалидов. Эти документы , которые вступают в силу с 1 января 2013 года, также публикуются на страницах "РГ". Речь идет о субсидиях, связанных с предоставлением жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, не имеющим закрепленного жилья. А также о распределении в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета регионам на финансирование дородовой диагностики нарушений развития ребенка, выхаживание новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, на оказание отдельным категориям граждан социальных услуг по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Сергей Лавров рассказал о перспективах отношений России с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия будет внимательно отслеживать нарушения прав граждан РФ в США, включая преступления против российских детей, усыновленных американцами.

Он дал понять, что Москва будет твердо требовать адекватного наказания виновных, обращать внимание на грубые нарушения прав человека в самих США, на неучастие Вашингтона в многочисленных правозащитных конвенциях, включая Конвенцию о правах ребенка. В своем интервью Сергей Лавров коснулся и других вопросов российско-американских отношений. Он напомнил, что Москва ранее заявляла о том, что принятие американской стороной на смену поправки Джексона—Вэника "закона имени Магнитского" является "недружественным в отношении Российской Федерации актом", который, по мнению главы российского МИД, свидетельствует о том, что некоторые американские деятели по-прежнему живут прошлым, реалиями давно ушедшей "холодной войны".

Сердюков на допросе промолчал

Анатолий Сердюков был вызван на допрос, чтобы дать показания по уголовному делу, известному в народе как дело "Оборонсервиса". Допрашивать бывшего министра собирались в качестве свидетеля.

Но на этот допрос не смог прийти по болезни защитник Сердюкова - известный адвокат Генрих Падва. В отсутствии адвоката бывший министр отказался отвечать на вопросы следствия, на что имеет по закону полное право. Следующий допрос Сердюкова назначен на 11 января.

Год может начаться со снижения курса рубля и акций

Торги валютой и акциями в последний день работы биржи пройдут спокойно, считает финансовый аналитик Сергей Суверов. Однако в самом начале 2013 года могут преобладать негативные тенденции.

В информационном поле существует напряженность, связанная с продолжающимися переговорами в США по проблеме "фискального обрыва". И этот факт усиливает давление на рынок, который может сыграть на понижение сразу после Нового года. "Очередной раунд переговоров намечен на ближайшие дни и его итоги, судя по всему, могут оказать негативное влияние", - предполагает Суверов. Тем более что на рынках последнее время замечено ослабление доллара и увеличение цен на нефть.

Полет в Рождество

Авиакомпании и аэропорты заявили о полной готовности к традиционному наплыву пассажиров в новогодние праздники. Однако руководящему составу Росавиации рекомендовано не брать отпуска на зимние каникулы, в том числе и в региональных отделениях. И быть готовыми к устранению нештатных ситуаций.

В воздушных гаванях Московского авиационного узла уже созданы запасы топлива и противообледенительной жидкости для обработки взлетно-посадочных полос. Аэропорты подготовились и на случай сбоев электроэнергии. Для того чтобы работало не только аэронавигационное оборудование, но и был свет в пассажирских терминалах, установлены дополнительные генераторы.

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