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ЧП

28 августа 2014, 09:11

Медпункты аэропортов проверят на наличие необходимого оборудования

аэропорты врачи общественная палата Росздравнадзор чп медпункты

Фото: ИТАР-ТАСС

Все медицинские пункты аэропортов проверят на наличие необходимого оборудования, передает телеканал "Москва 24".

Ранее с такой просьбой в Росздравнадзор обратилась Общественная палата, просьба связана со смертью от сердечного приступа в Шереметьево 24-летнего пассажира рейса Барселона – Челябинск.

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В распоряжении врачей должны быть около ста предметов медицинского назначения, в том числе дефибриллятор, кровоостанавливающие зажимы, алкометр, аптечка "Анти-СПИД", трахеотомический набор и портативный аппарат ЭКГ.

Напомним, 18 августа в аэропорту скончался от сердечного приступа Артем Чечиков, пассажир рейса "Барселона - Челябинск". На борту 24-летнему мужчине стало плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Москве. Однако прибывшие к борту медики не смогли спасти молодого человека. Очевидцы трагедии сообщали, что машина реанимации прибыла на место позже, чем следовало, а у медиков аэропорта не оказалось необходимых препаратов и исправного дефибриллятора.

По факту смерти пассажира в Шереметьево в понедельник было возбуждено уголовное дело. По словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, расследование установит, насколько правильно и оперативно действовали сотрудники медслужбы аэропорта. Кроме того, обстоятельствами трагедии в аэропорту заинтересовались Минтранс и Минздрав.

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